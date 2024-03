G7 all' Iran | ' niente missili alla Russia o reagiremo'

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Siamo estremamente preoccupati per le notizie secondo cui l'sta valutando la possibilità di trasferirebalistici e la relativa tecnologia, dopo aver fornito al regime russo droni che vengono usati in incessanti attacchi contro la popolazione civile in Ucraina. Chiediamo all'di astenersi dal farlo, poiché ciò contribuirebbedestabilizzazione regionale e rappresenterebbe un sostanziale incremento materiale del suo sostegnoguerra della". Così i leader G7 in una nota. In caso contrario, "siamo pronti a rispondere rapidamente e in modo coordinato, anche con nuove e significative misure". "Ribadiamo il nostro appello ai terzi affinché cessino immediatamente di fornire sostegno materiale...

Middle East crisis live: Netanyahu’s office ‘approves plan for Rafah operation’

We have a little bit more detail on the Rafah comments coming from Netanyahu’s office, via the Times of Israel, who have reported on the meeting of his war cabinet today. The Is ...msn

Discovering Iran: Chinese influencers’ tale of hospitality and friendship: Mc Ruan : “A difference, when it comes to food is that here, in Iran, we think that all the materials used, no matter whether meat or vegetables, are all very good, it’s better than China.” “That is ...tehrantimes

Iran-Libano: comandante Forza Quds e Nasrallah, Hezbollah non entrerà in guerra con Israele: Il Libano non entrerà in una guerra diretta con Israele, se non in caso di invasione. È quanto hanno concordato il segretario ...agenzianova