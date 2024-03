Furto in abitazione | rubati oggetti in oro e bigiotteria

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoinnella serata di ieri a Benevento in via delle Poste. Ignoti approfittando dell’assenza dei proprietari hanno forzato la porta d’ingresso e messo a soqquadro le varie stanze. Il proprietario, una volta rientrato, ha scoperto che ignoti si erano introdotti in casa e ha chiamato i Carabinieri. Dopo un primo sopralluogo, l’uomo denunciava ai militari che erano statiin oro eancora da quantificare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

