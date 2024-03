FS e Poste Italiane | siglati due accordi per la digitalizzazione nel trasporto passeggeri e merci

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 15 marzo 2024) ROMA – Il Gruppo FS ehanno siglato due distinti, un Memorandum of Understanding nell’ambito dele una Lettera di Intenti in ambito, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sostenibili, innovative e digitali così da semplificare le esperienze di viaggio delle persone e potenziare l’intermodalità nella logistica. Il Memorandum L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Amazon presenta Echo Hub, Echo show 8 e le nuove Fire TV Quarta edizione della “Biennale Tecnologia” dal 18 al 21 aprile 2024 Very Mobile festeggia il quarto compleanno con un concorso green Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e ...