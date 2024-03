Frosinone-Lazio | probabili formazioni | orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Due squadre in piena crisi di fronte per una sfida che potrebbe definire le ambizioni di fine stagione di queste. Nella giornata di domani, sabato 16 febbraio, ilospita lain un match con in palio i soliti tre punti, ma a livello emotivo e ambientale, molto di più. Lacon calcio d'inizio alle ore 20:45, metterà di fronte dueal momento fuori dai rispettivi obiettivi, in piena crisi di identità e di risultati. All'andata, ultimo incontro del 2023 delle due squadre (era il 29 dicembre) ad imporsi furono i biancocelesti con un netto 3-1, grazie alle reti di Castellanos, Isaksen e Patric a ribaltare il vantaggio ciociaro firmato da Soulé. Da una parte c'è ildi Di Francesco, squadra che ...