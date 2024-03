Frittelle di Alghe | facilissime | è il mio antipasto per Pasqua!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono soffici, gonfie a dismisura, insomma sono dei bocconcini invitanti e irresistibili, saporitissimi! Perfette comeprima di un pranzo o di una cena importanti, soprattutto se festivi e festosi comead esempio! Per realizzarle, dovremo prima di tutto procurarci lette, chiediamo al nostro pescivendolo di fiducia! Trovato l’ingrediente principale, prepariamo la pastella con un certo anticipo perché deve riposare (e lievitare) per 4 ore prima di essere fritto.di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 3 Foglie di300 gr di Farina tipo 00? 250 ml di Acqua 10 ml di Olio evo 16 gr di lievito fresco 1 cucchiaino raso di zucchero q.b. di sale e pepe q.b. di olio per friggere. Con queste dosi otterremo circa 40 ...