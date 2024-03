Frida | il documentario di Prime Video restituisce finalmente a Frida Kahlo la sua voce

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il film di Carla Gutierrez parte dai diari personali della pittrice per fornire una prospettiva nuova sulla sua vita e il suo lavoro

Una delle immagini di repertorio utilizzate da Carla Gutiérrez per il suo Frida, disponibile su Prime Video dal 14 marzo: ROMA – Della sua arte Frida Kahlo diceva: «Pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni». Un viaggio – quello di Frida, di ...hotcorn

Frida: il trailer del nuovo documentario di Carla Gutiérrez: Presentato al Sundance Festival 2024, arriva su Prime Video l'atteso documentario "Frida" di Carla Gutiérrez. Il trailer ...artribune