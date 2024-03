François Vérove | il serial killer apparso in un quiz a premi in tv | ex poliziotto | ha ucciso e stuprato

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 15 marzo 2024), ex, conosciuto come “il Butterato”, era stato riconosciuto colpevole di almeno quattro omicidi e sei stupri avvenuti in Francia fra il 1986 e il 1994. Nel 2021 si è suicidato prima di sottoporsi all'esame del Dna che l'avrebbe incastrato. Due anni prima aveva partecipato ad un gioco amolto noto nel suo Paese.