Franco Romeo | la cardiologia italiana ricorda il ‘luminare generoso’

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) – Lahato ieri, professore ordinario dipresso l’Università Tor Vergata e direttore della prestigiosa Scuola di specializzazione in, originario di Fiumara di Muro (Reggio Calabria), che si è spento nella Capitale il 12 gennaio scorso all’età di 74 anni. L’evento, promosso dall’Accademia Calabra e dall’Adnkronos Salute, ha visto la presenza di amici, colleghi, medici e personalità del mondo della scienza e della Medicina che hanno conosciutoe lavorato con luiAl Palazzo dell’Informazione-Adnkronos in piazza Mastai presente anche Gerardo Sacco, che ha voluto predisporre un particolare riconoscimento alla memoria ritirato dalla famiglia. “Una serata di ...

Medicina, a Roma colleghi e amici per ricordare Franco Romeo: "Cardiologo tra la gente"

Evento promosso dall'Accademia Calabra e Adnkronos, Marra 'calabrese importante, persona cara, piena di premura per il prossimo' ...adnkronos

Cinema. Torna in sala «Fratello sole, sorella luna», il capolavoro di Zeffirelli: Il celebre film restaurato in 4k da Cinecittà verrà proiettato domenica 17 aprile a Firenze dopo essere stato presentato in anteprima al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella ...avvenire

Torna in sala ‘Fratello Sole, Sorella Luna’ di Zeffirelli: Torna in sala 'Fratello Sole, Sorella Luna' il capolavoro del Maestro Franco Zeffirelli ora restaurato in 4k da Cinecittà dopo essere stato presentato in anteprima al Quirinale alla presenza del Capo ...toscanaoggi