Francia | sondaggio riservato | il partito di Marine Le Pen avrebbe la maggioranza all’Assemblea Nazionale

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un, realizzato a dicembre, dava l’estrema destra del Rassemblement National diLe Pen come primofrancese in caso di elezioni. La notizia è stata ora rivelata dal magazine l‘Obs, e getta nella politica d’Oltralpe nuovi elementi di interesse mentre si avvicinano le elezioni europee di giugno. Ilera stato commissionato dalconservatore Les Republicains. A dicembre si era nel pieno del dibattito sulla nuova legge per l’immigrazione e la rilevazione era stata richiesta proprio per valutare le conseguenze di un possibile scioglimento della camera bassa del parlamento. Destinato a rimaneree realizzato da Ipsos su un campione di 4mila persone, il ...

Il sondaggio va letto con prudenza. In Francia i deputati vengono eletti con un sistema uninominale maggioritario a doppio turno, che rende difficile prevedere con precisione l'esito del voto

