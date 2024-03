Francia | Parlamento approva legge per limitare il fast fashion

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ieri ilfrancese hato una serie di misure che prevedono sanzioni sui prodotti di moda, venduti da aziende come la cinese Shein o Temu, con l’obiettivo di contribuire a compensare il loro impatto ambientale, penalizzando la loro posizione sul mercato. I legislatori votanti hannoto all’unanimità il disegno di, che passerà all’esame L'articolo proviene da Il Difforme.

Parigi dichiara guerra al ‘fast fashion’

