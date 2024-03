Frana sui binari sulla Foggia-Caserta | “Disagi treni per almeno 30 giorni”

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Tanti ilineaper unasui, dovuto al maltempo. Dal 12 marzo la circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino. Sono ancora in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale, riferisce L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Frana sui binari tra Benevento e Ariano Irpino, il video dal drone della voragine

Frana sui binari fra Benevento e Foggia: sospesi i treni da Roma alla Puglia. Almeno 30 giorni per il ripristino: Italia ancora spaccata in due al Sud. Continuano infatti i disagi alla circolazione ferroviaria tra Caserta e Lecce, con il tratto fra Benevento e Foggia chiuso a causa di una Frana ...ilmessaggero