Frana in Campania | stop treni per un mese | prezzi dei voli in aumento

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’Italia risulta essere di fatto spaccata in due, dopo ladello scorso 12 marzo tra Ariano Irpino e Montecalvo, in, in provincia di Avellino. I droni hanno mostrato immagini deprimenti per pendolari e non solo: circa 250 metri di dissesto, che si traducono in 30 giorni di disagi e spese extra. Una linea tracciata tra il versante tirrenico e quello adriatico, di fatto, che sta già generando un grave scompiglio.aiLa circolazione deisulla tratta Foggia-Benevento è sospesa e lo sarà per ancora 30 giorni. Un lasso di tempo enorme per tantissimi passeggeri, soprattutto pendolari. Risulta infatti coinvolta anche la tratta che pone in connessione Roma e lacon Bari e Lecce. I movimenti franosi hanno coinvolto anche la galleria Starza e ora in ...