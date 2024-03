Frana in Campania | interrotta la linea ferroviaria Bari-Roma Stop ai treni per un mese | “Prezzi dei voli alle stelle”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ancora sospesa la circolazione deisulla tratta Foggia-Benevento e, per ripristinare il tratto ferroviario, servirà almeno un. Un disagio che interessa molti passeggeri, coinvolgendola tratta che collega la Capitale e lae Lecce. Lada martedì pomeriggio dopo che i tecnici di Rfi, impegnati in una visita di ispezione, hanno riscontrato dei movimenti franosi che interessano la gria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino-Montecalvo. Le previsioni di ripristino dell’infrastruttura, si legge in una nota di Rfi, sono stimate in 30 giorni. La circolazione, infatti, sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza. E per questo ia lunga ...