FOTO | MVP quasi irriconoscibile dopo il cambio di look

(Di venerdì 15 marzo 2024) MVP è stato un punto fermo della WWE nel corso dei suoi due anni di permanenza nella compagnia, ma è da un po’ di tempo che non lo si vede on-screen come presenza regolare. Ha avuto un’infanzia difficile ed è cresciuto cercando di cavarsela da solo in numerose occasioni. Ha infatti trascorso diversi anni in carcere e ha sempre riconosciuto come ciò lo abbia cambiato. NuovoL’ex WWE United States Champion non appare, come già detto, da un bel po’ di tempo. Durante la sua assenza, ha caricato sul suo Instagram unadi sé completamente rasato, con un aspetto. Per la cronaca, MVP si sta anche allenando duramente in palestra, mentre lui e Omos restano assenti in TV, ma continuano a partecipare spesso ai live event della WWE. Solo il tempo ci dirà se tornerà on-screen un giorno. ...