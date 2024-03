FOTO – Il gruppo di Inzaghi torna a lavoro | volti concentrati su Inter-Napoli!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pochi sorrisi e tanta concentrazione ad Appiano Gentile nel rientro aldella squadra di Simone. Nel mirino adesso c’è. RIPRESA – Questa mattina ildell’si è adunato ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti. Dopo la giornata di riposo di ieri, all’indomani dalla sconfitta contro l’Atletico Madrid, la squadra di Simoneta sul campo. Non c’è tempo per piangersi addosso per l’uscita dalla Champions League perché all’orizzonte c’è già un nuovo impegno:. In attesa di scoprire le mosse di Francesco Calzona i nerazzurri si impegnano nella preparazione della sfida di Serie A, in programma domenica sera alle ore 20.45. Focus su ...