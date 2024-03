FOTO Avellino-Amburgo | scambio culturale tra studenti in città

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI ragazzi diinsieme per le vie del centro alla scoperta delle bellezze dellasotterranea. Questa mattina gli alunni della 3^ EL del Liceo Statale “P. E. Imbriani”hanno accolto i loro coetanei del Liceo di Neumünster, al centro di unoItalia-Germania, e li hanno accompagnati nel cuore dellacapoluogo. Dalla Chiesa Cattedrale, alla Cripta romanica del Duomo fino ai Cunicoli longobardi hanno potuto conoscere e approfondire la storia e l’architettura di unache si sta affacciando all’Europa con tutti i suoi punti di forza, grazie alle azioni messe in campo dall’assessorato al Turismo. Una visita guidata fuori dal comune che poi è approdata proprio nella Sala ...

Tempo di lettura: 3 minutiCome ogni grande manifestazione che si rispetti, anche l’edizione speciale di Eurochocolate “LovEllino” si avvale di una mastodontica organizzazione in termini di ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 3 minuti senza storia il Derby al PalaDelMauro. La Paperdi Caserta di Ciro Dell’Imperio rimane in partita per poco più di dieci minuti contro la Del Fes Avellino , che domina fra le ... (anteprima24)

I Memorials al Cinema Eliseo di Avellino

Archiviato il primo concerto, unica data al Sud Italia, con il tutto esaurito, adesso l’ex Cinema Eliseo si appresta ad ospitare i Memorials che saranno in scena il prossimo 15 marzo, sempre alle ...irpinia24

Boniek: "La formula dei playoff di Serie C è una follia": Allenatore dell'Avellino nella parte finale della stagione 1994-1995 (con una promozione in B conquistata grazie ai playoff) e per le prime quattro gare del campionato successivo, Zbigniew ...tuttoc

Sessioni di studio sul melanoma al "Moscati" di Avellino: Tre sessioni di lavoro dedicate alla diagnosi precoce e alla gestione terapeutica dei tumori cutanei si svolgeranno domani ad Avellino promosse dall'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati". Il ...ansa