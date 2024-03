Fortuna Sittard-Zwolle sabato 16 marzo 2024 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

RKC Waalwijk terzultimo in classifica con 18 punti, Fortuna Sittard con sei punti in più. Occasione importante per i padroni di casa che possono tenere dentro la lotta per evitare anche gli spareggi ... (infobetting)

RKC Waalwijk terzultimo in classifica con 18 punti, Fortuna Sittard con sei punti in più. Occasione importante per i padroni di casa che possono tenere dentro la lotta per evitare anche gli spareggi ... (infobetting)