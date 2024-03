Formia “Non chiamatelo raptus” | la violenza di genere nel testo di Stefania Spanò Anarkikka

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 15 marzo 2024)– Ieri mattina nella Sala Ribaud del Comune dil’Associazione Veronica De Laurentiis ODV ha presentato il libro “Non” di, conosciuta come. Durante l’incontro i partecipanti sono stati trasportati in un viaggio emotivo attraverso le parole e le immagini del libro illustrato, che ha messo in luce le complessità e le L'articolo Temporeale Quotidiano.