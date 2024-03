Formazione Bologna | chi giocherà davanti contro l’Empoli?

(Di venerdì 15 marzo 2024), ecco chi potrebbe giocareal posto di Zirkzee. Il favorito per fare il centravanti ad Empoli Secondo quanto riportato da Tutto, i rossoblu giocheranno ad Empoli con la voglia di fare punti al Castellani per continuare a sperare nella corsa Champions League. Chi? Con Zirkzee fuorigioco, Thiago Motta deve scegliere tra Odgaard e Santiago Castro, e ad oggi il primo sembra nettamente favorito sul secondo in casa

Empoli-Bologna: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Il Bologna oggi scende in campo contro l'Empoli per la ventinovesima giornata di Serie A. Un anticipo interessante, con i rossoblù che hanno perso Zirkzee dopo la gara con l'Inter.ilmessaggero

Serie A 2023-2024: Empoli-Bologna, le probabili formazioni: La 29esima giornata di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì tra Empoli e Bologna. Calcio di inizio alle ore 20,45 al ‘Castellani’. Gli azzurri vanno a caccia di riscatto dopo le due sconfitte co ...sportal

Un guaio enorme per Inzaghi: a Madrid pagate le conseguenze: A gioire sono i ‘Colchoneros’ Sorteggio benevolo per la Formazione di Diego Simeone ... visto e considerato che lo stesso esito lo si era già avuto in stagione contro Bologna e Atalanta e questo non ...interlive