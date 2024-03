Force of Nature-Oltre l’inganno | recensione | Eric Bana guida un thriller piatto e pavido

(Di venerdì 15 marzo 2024) La nostradiofsequel del riuscito The Dry del 2020 sempre diretto da Robert Connolly e interpretato da: un sequel che si sposta dal deserto alla foresta australiana, senza trovare le intuizioni del capostipite Sono passati quattro anni da quel The Dry uscito in piena pandemia,australiano con protagonistatratto dal romanzo omonimo di Jane Harper, maofdimostra come raramente i sequel funzionino quando non riescono a camminare con le proprie gambe. Perché non basta spostare l’arena dall’arido e ipersecco outback australiano ...

