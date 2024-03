Fonte Meravigliosa – Iniziati i lavori sull’isola ambientale | Patanè | “Prosegue il nostro impegno sulla sicurezza stradale”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono stati avviati i, che dureranno circa 6 mesi, per la realizzazione di un’isolaall’interno del quartierenella zona delimitata da viale Stefano Gradi, via Roberto Ferruzzi e via Tommaso Arcidiacono. L’intervento, realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, prevede percorsi e spazi pedonali ine continui per muoversi all’interno dell’isola, oltre alla creazione di una rete ciclabile locale che consenta di effettuare gli spostamenti relativamente brevi. Saranno inoltre istituiti sensi unici contrapposti, realizzate infrastrutture per agevolare la mobilità dolce, come percorsi pedonali e ciclabili, e per migliorare la. Sarà realizzato, ad esempio, un collegamento ciclabile da ...