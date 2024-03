Fondi Uffici del Giudice di Pace | Fondi | Lenola e Monte San Biagio firmano la convenzione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 15 marzo 2024)– È stataalmente sottoscritta dai sindaci diBeniamino Maschietto,SanFederico Carnevale eFernando Magnafico laper la ripartizione delle spese di mantenimento dell’o deldi, un presidio ritenuto indispensabile e preziosissimo per il territorio che, attualmente, si trova in via Occorsio. La firma è arrivata L'articolo Temporeale Quotidiano.