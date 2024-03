Fondazione De Felice | racconti dal sottosuolo | Grimaldi e Lambertucci parlano della prima stazione museo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuovo appuntamento allaEzio De, nel Teatro di Palazzo Donn’Anna giovedì 21 marzo, alle 16.30, per la rassegna Narrare il patrimonio museale, con Andreae Filippo, professori in Architettura degli Interni presso il Dipartimento di Architettura e ProgettoSapienza, che parlerannometro San Giovanni a Roma, un viaggio attraverso la storia nellacittà capitolina, un unicum nel suo genere. L’incontro, dodicesimorassegna, dal titolo “Prossima: archeologia. Narrazioni per chi va in metropolitana.“, sarà introdotto da Marina ...