Fond UniVerde e Coldiretti | il 26 marzo convegno su Acqua e Agricoltura

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (askanews) – Se è vero che i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda2030 sono tra loro interconnessi, alcuni lo sono in modo più evidente di altri. E’ il caso degli obiettivi n. 2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’sostenibile” e n. 6 “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’e delle strutture igienico-sanitarie” peraltro inesorabilmente collegati all’obiettivo n. 13 “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”. La cooperazione e rapporti sostenibili tra il mondo agricolo e il settore idrico sono pertantoamentali per raggiungere i due importanti goal del programma d’azione dell’ONU per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Con questi ...