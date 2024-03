Follia no vax | il compagno dell’infermiera incinta morta | “Mi contattano e danno la colpa ai vaccini | chiedo rispetto”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pistoia, 15 marzo 2024 – Accuse dirette e pesanti, i novax a Pistoia hanno alzato il tiro. E lo hanno fatto con le inconfondibili scritte rosse che sono apparse ieri mattina sui muri del sottopasso alla rotatoria adiacente all’ospedale San Jacopo. I no vax si scagliano direttamente contro il consigliere comunale del Pd, Paolo Tosi, e arrivano anche a coinvolgere e profanare il nome di Laura Porta. La storia della giovane mamma e del suo bimbo hanno sconvolto una comunità intera. La ragazzaall’ottavo mese morì per un malore improvviso alcune settimane fa nella sua abitazione di Pistoia. L’estremo tentativo di salvare il piccolo che portava in grembo fu fatto con un parto cesareo d’urgenza, ma purtroppo dopo giorni di rianimazione anche il piccolo non ce l’ha fatta. La tragedia ha stravolto molte comunità: la ragazza faceva l’infermiera nel carcere la Dogaia di ...