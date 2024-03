Folle d’amore | come finisce la fiction su Alda Merini

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 15 marzo 2024) La, diretta da Roberto Faenza,con la morte della poetessa, circondata dalle sue quattro figlie. Ricoverata in ospedale a Milano per un sarcoma osseo, la donna, interpretata da Laura Morante, spira serenamente, fumando l’immancabile sigaretta. Il film televisivo, tratto dal libro di Vincenza Alfano, Perché ti ho perduto, racconta i momenti salienti della vita della grande artista, interpretata da Sofia D’Elia, Rosa Diletta Rossi e Laura Morante. Rispettivamenteadolescente, adulta e in età matura. Nata in un’umile famiglia milanese,mostra da subito un grande talento per la poesia. Dopo la bocciatura al liceo classico viene spinta dallo studioso Giacinto Spagnoletti a non ...