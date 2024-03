Fleximan "in missione" ad Isera, autovelox distrutto in Trentino con sega circolare, primo in regione - La spedizione punitiva di Fleximan sbarca in Trentino. L'autovelox lungo la strada che collega Isera a Mori è stato tranciato di netto durante la notte con una sega circolare. Il dispositivo, installa ...informazione

Fleximan ancora protagonista: diventa un videogioco - L’Italia ha scoperto la figura di Fleximan dallo scorcio finale del 2023, adesso per l’abbattitore di autovelox c’è un nuovo capitolo videoludico ...virgilio

Fleximan diventa un videogioco - Il videogioco si chiama appunto Fleximan ed è disponibile su Steam al prezzo di 99 centesimi. Nella descrizione ufficiale del gioco si legge: “ Sei pronto a diventare Fleximan, il paladino delle ...r101