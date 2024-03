Fisco | lo stralcio delle cartelle? Smascherata la sinistra che sbraita | cosa c' è dietro davvero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo 5 anni leesattoriali saranno automaticamente azzerate. E chi ha pendenze colpotrà chiedere di saldare il debito addirittura in 10 anni. Ma vuoi vedere che il governo, come hannoto ieri le opposizioni, si èschierato con gli evasori? Che haragione Repubblica quando titola a caratteri cubitali che «lo Stato si arrende»? Il dubbio è legittimo. Ma solo per chi conosce poco la materia. E pochissimo la storia. Già, perché l'idea di risolvere una volte per tutte la grana della montagna dinon riscosse (oltre 1.200 miliardi di euro dal 2000 ad oggi) non è una novità scaturita dalla mente diabolica dell'esecutivodestre per proteggere i delinquenti amici, ma l'attuazione dei suggerimenti che decenni orsono hanno ...