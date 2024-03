Fisco | Damiani Fi | ' nessun condono | tutti pagheranno ma obiettivo è meno tasse'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il governo non sta facendo alcun. Ledevono essere pagate da. Oggi ci sono circa 1200 miliardi di cartelle inesigibili ed è necessario smaltire il cassetto fiscale. Non si tratta di azzerare le, ma di recuperare ciò che è recuperabile”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Dario, intervenendo a Tv Cusano. "Da qui bisogna partire per realizzare una vera riforma fiscale, così come questo governo sta facendo dopo 50 anni, con una visione di legislatura. Siamo in carica da un anno e mezzo e abbiamo già approvato una manovra importante e circa dieci decreti attuativi tra cui il modulo Irpef, la fiscalità internazionale, lo statuto dei diritti dei contribuenti, la semplificazione degli adempimenti, l'accertamento e il concordato. Ma ...