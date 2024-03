Fisco Castellone M5S | Governo continua a intestarsi meriti dei precedenti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024): Abbiamo unche si vanta degli ottimi risultati (altrui) e non fa mea culpa sulle proprie scelte sbagliate “Questoci ha ormai abituati a toni trionfalistici che non corrispondono alla realtà dei fatti e, di contro,adche appartengono invece ai governi”. Così ha esordito la Vice Presidente del Senato Mariolinadel Movimento 5 Stelle in un post Facebook. “Come il record sul recupero dell’evasione fiscale di 24,7 miliardi, 16 dei quali fanno però riferimento ai versamenti diretti, alla compliance che fu inserita tra gli obiettivi del PNRR dalprecedente e all’attuazione della fatturazione elettronica avvenuta durante il ...