Firenze | salva dei ragazzi da un’aggressione omofoba e viene picchiato | la denuncia di Marco Filippini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ha visto duche si baciavano, aggrediti in mezzo alla strada. E ha deciso con coraggio di intervenire, finendo. Protagonista di questa terribile storia è stato, giovane che ha poi raccontato quanto accaduto da casa, a, dove si trova in malattia con sei giorni di prognosi dopo l’aggressione. “Una volta mi sentivo libero di girare per la città, ora bisogna stare attenti a dove si va e a che ora si è”. Tutto è accaduto in via dei Cimatori, dove il giovane si trovava insieme a due amici. “Erano le tre del mattino ed eravamo appena usciti da un locale – ha raccontatoin un lungo video social – Dovevo riaccompagnare in macchina due amici e uno di loro si è allontanato per dare un bacio al suo fidanzato prima di ...