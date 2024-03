Quattro anni di reclusione con il rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena, e un percorso in un centro anti violenza per capire cosa l’ha spinto ad accanirsi contro suo figlio ... (open.online)

Picchia la compagna che ha 30 giorni di prognosi a Careggi: arrestato

Aveva picchiato la compagna causandole lesioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso di Careggi in 30 giorni. Per questo un 54enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinier ...msn

Bambino scomparso a Catania, ritrovato a Palermo: il piccolo ha percorso circa 200 km: È stato ritrovato a Palermo, in buone condizioni di salute, Mohamed Khalifa, il bambino di 10 anni scomparso in provincia di Catania nella notte tra il 12 e il 13 marzo.ilmattino

Firenze: picchia ripetutamente la compagna. Arrestato 54enne: I Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 54 anni ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ...firenzepost