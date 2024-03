Firenze | aggressione omofoba in centro | coppia insultata e picchiata per un bacio in strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Accerchiati da tre bulli che prima li hanno offesi gridando loro "Fr..." e poi li hanno anche picchiati. È successo, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3 tra via dei Cerchi e via dei Cimatori in pienostorico. Vittime due ragazzi che si sono salutati con unsulla bocca. A denunciare l’episodio Marco Filippini, il presidente del circolo Love My Way che nasce dall’esigenza di un gruppo di "ragazz*", come si definiscono loro, di fare attivismo in maniera trasversale su tematiche principalmente legate all’ambito Lgbtqia+. Secondo quanto ricostruito, il branco di ragazzini di circa venti anni dagli insulti sarebbe passato velocemente ai fatti con spintoni, calci e pugni. "Io ero con un amico quando abbiamo visto la scena siamo intervenuti per separarli ma hanno pestato anche noi fino a ...