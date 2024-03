(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Per mesi, nel centro di accoglienza avrebbe provato ad avvicinarla e lei lo avrebbe sempre respinto. Un giorno, nel dicembre scorso, dopo l'ennesimo tentativo di approccio lei lo ha allontanato e lo ha denunciato. Un ragazzo di 17, straniero, ospite della struttura, è statodai carabinieri in esecuzione di una misura cautelare disposta dal tribunale per i minori con l'accusa dinei confronti di una donna di 29. Le molestie sarebbero avvenute nel fiorentino, tra giugno e dicembre 2023 ai ddi una dipendente del centro di accoglienza. Dopo la denuncia e le indagini dei carabinieri, la procura per i minori ha chiesto e ottenuto la misura cautelare e il ragazzo si trova nell'istituto di pena minorile.

Firenze, a 17 anni arrestato per violenza sessuale

