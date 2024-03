Fiorentina Maccabi Haifa | tensioni al Franchi al fischio finale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024)alaltra i tifosi dellae i giocatori del: il motivo è per la guerraalaltra i tifosi dellae i giocatori del: il motivo è per la guerra. I tifosi viola, infatti, hanno iniziato a lanciare cori contro Israele e hanno messo ben in vista le bandiere della Palestina. All’uscita dal campo i giocatori israeliani hanno mostrato la bandiera del loro Paese. E’ dovuto intervenire il servizio di sicurezza per placare gli animi.