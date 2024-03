Fiorentina | alla scoperta del Viktoria Plzen | non solo birra | solidità difensiva e il talento Sulc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 15 marzo 2024 - Pescare meglio nell'urna di Nyon sarebbe stato impossibile. Laè stata accoppiata al, la preferibile delle altre sette squadre rimaste in corsa. Andata in Repubblica Ceca l'11 aprile, ritorno al 'Franchi' il 18. Le due sfide si giocano alle 17.45. Ma c'è di più. A Nyon si è stabilito anche il percorso verso la finale di Atene del 29 maggio. La- dovesse superare l'ostacolo- se la vedrebbe con la vincente di Club Brugge-Paok Salonicco. Squadre dall'antico blasone e sicuramente rispettabili (caldissimo il clima in casa Paok), ma dcifra tecnica lontana dal resto del lotto. Le quattro squadre tecnicamente più forti (esclusa) sono finite tutte dall'altra parte del tabellone. Vale a dire, ...