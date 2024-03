Fiorello a Viva Rai2! | battute pungenti Ma per Tananai è il grande ritorno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 15 marzo 2024)nella puntata di oggi, 15 marzo, di! non risparmia nessuno e sferza con la sua ironia chiunque gli capiti a tiro. Mentresceglie di ritornare sulla scena proprio nel matin show e le sue esibizioni incantano il pubblico., lesonoFinisce un’altra settimana passata con l’euforica squadra di!, capitanata da, con Biggio, Casciari e tutto il cast, in diretta dal Foro Italico. Ad accompagnare lesulla rassegna del giorno sono le esibizioni di, che ha scelto il mattin show per sancire il suosulle scene dopo mesi di pausa per lavorare al nuovo disco. Tema ...