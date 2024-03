Fiocchetto lilla | a Cascina una settimana di iniziative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024)15 marzo 2024- Venerdì 15 marzo è la giornata del, simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, malattie spesso sottovalutate e su cui gravano pesanti pregiudizi. “Proprio per questo diventa estremamente importante parlarne – sottolinea l’assessora Giulia Guainai –, in modo da supportare chi sta lottando, chi è guarito, chi non trova dentro sé la forza della consapevolezza e chi ha chiesto aiuto”. Questa sera la facciata del Municipio disi colorerà die non mancheranno, anche quest’anno, nuovi appuntamenti di sensibilizzazione per la cittadinanza grazie alla preziosa e collaudata collaborazione con le realtà del territorio. Nell’ambito della “contro i disturbi del comportamento ...