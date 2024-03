Finì dentro il canale | guidava ubriaco Ragazzo denunciato e patente ritirata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Se bevi, non guidare. Adesso lo sa bene un 23enne della provincia di Verona che il 10 dicembre, poco dopo l’una di notte, era finito con l’autoun, riportando delle ferite. L’incidente è avvenuto in territorio di San Giovanni in Croce e il giovane era stato portato in ospedale e ricoverato in codice giallo. I carabinieri intervenuti per i rilievi avevano chiesto ai sanitari di effettuare gli esami per verificare lo stato del giovane e i risultati, arrivati solo qualche giorno fa, hanno messo in evidenza che il 23enne aveva in corpo alcol in misura tre volte sopra il massimo consentito, cioè 1.50 g/l, e si era messo alla guida. In conseguenza del risultato, i militari hanno ritirato laal giovane,perché daha provocato un incidente con ...