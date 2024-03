Final Fantasy 14 | una Xbox Series X custom celebra il lancio del gioco Square Enix

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 15 marzo 2024) Microsoft ha deciso dire ildi14 suX presentando una versioneed esclusiva della console dedicata al, caratterizzata da un’estetica che getta ovviamente le proprie radici nella direzione artistica del titolo diretto da Naoki Yoshida. Precisamo però immediatamente come questa versione speciale diX sia effettivamente limitata, visto che non verrà messa in vendita ma sarà riservata esclusivamente ad un concorso valido per gli abitanti di Stati Uniti, Messico e Canada, ragion per cui non potranno partecipare tutti coloro che abitano in Europa e nel resto del mondo. Fatta questa doverosa premessa, aggiungiamo che questa versione speciale di...