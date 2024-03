Fikret di Terra Amara ed Elisa all’ultima puntata di C’è Posta per Te

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 15 marzo 2024) Furkan Palali (US Fascino) Per il nono e ultimo appuntamento della ventisettesima edizione di C’èper Te, Maria De Filippi ha scelto di affidarsi ancora una volta a, la dizi turca campione d’ascolti. Domani sera, sabato 16 marzo 2024, tra gli ospiti del people show ci sarà infatti Furkan Palali, interprete diFekeli nella produzione turca. Oltre a lui, per dare vita a due sorprese, la cantante. Ex coach di Amici,è già stata ospite di C’èPer Te. Quello di Furkan Palali è invece un esordio nello show del sabato sera di Canale 5. Con la sua ospitata, Maria De Filippi chiude quindi il cerchio, visto che nel corso della primadi questa edizione ha ospitato Murat Ünalm??, Melike ?pek Yalova e U?ur ...