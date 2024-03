Fiesta | al Masaccio arriva Fabio Canino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arezzo, 15 marzo 2024 –a San Giovanni Valdarno la commedia tributo a Raffaella Carrà e alle sue canzoni. Venerdì 22 marzo alle 21 andrà in scena, al cinema teatro, divertente spettacolo scritto da Roberto Biondi,e Paolo Lanfredini. Un’occasione per ridere e divertirsi riflettendo sul mondo lgbtqia+ e su argomenti di attualità, dalla politica alla religione. Battute ironiche e auto-ironiche, dialoghi serrati e pungenti, satira di costume e tanta, tanta musica, sono il cuore della particolareorganizzata da tre amici gay, per celebrare l’amatissima Raffaella Carrà. Padrone indiscusso della scena, affiancato da Mariano Gallo, Sandro Stefanini, Simone Veltroni, Samuele Picchi (nel ruolo di un ...