Fiera agricola | grande successo Caturano | “fieri dei risultati ottenuti”

San Marco Evangelista. «La Fiera Agricola si conferma un appuntamento di livello nazionale ed inter nazionale per tutto il comparto agro alimentare. Complimenti al patron Antimo Caturano che anche ... (casertanotizie)

Al via la XVII Edizione di Fiera Agricola. Caturano: Obiettivo principale, tutelare il Made in Italy. “Tutelare e promuovere senza se e senza ma il marchio Made in Italy, pur perseguendo le linee ... (2anews)