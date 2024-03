Feste di primavera | dove andare in Italia per celebrarla

Grande festa per i nuovi nati in sala Banti

Il Comune di Montemurlo celebra la rinascita dedicando una festa ai nuovi montemurlesi nati nel 2023, nell'ambito del progetto nazionale 'Costruiamo Gentilezza'. Un gesto di speranza e accoglienza in ...lanazione

In provincia di Macerata Pasqua verso il sold out nei ristoranti: «Bene Feste e weekend ma in settimana pochi intimi»: Come gestore del ristoro al lago di Fiastra, pensa già all’apertura in vista della primavera: «Viste le temperature stiamo ... «Per noi è normale vedere il sold out durante le Feste. Adesso è sempre ...corriereadriatico

Meteo, weekend misto: pioggia domani, poi la spallata della primavera: La primavera sta per arrivare con una spallata. Le previsioni meteo da oggi annunciano un weekend 'misto'. Domani, in particolare, la pioggia potrebbe essere protagonista in particolare a Nord Est e ...adnkronos