Fermo | medico preoccupato per la paziente dimessa | va a casa sua e le salva la vita

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non si sentiva sereno Francesco Bernetti Evangelista. Dopo aver dimesso una ragazza di 15 anni, ildell'ospedale Murri di, nelle Marche, è andato a visitarla la mattina seguente. Voleva accertarsi delle condizioni di salute e verificare un dubbio sulla necessità di un ricovero in neurologia. Aveva il sospetto di un'infiammazione che se fosse stata trascurata avrebbe potuto avere esiti imprevedibili. In questo modo le hato la. Infatti il ricovero è stato disposto immediatamente, endo conseguenze importanti come riportano le pagine locali del Resto del Carlino.