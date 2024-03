Fermo | il medico che va dalla giovane paziente appena dimessa dal Pronto Soccorso e le salva la vita

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) Francesco Bernetti Evangelista, chirurgo dinelle Marche, è in pensione ma lavora per una cooperativa di supporto al. Qualche sera fa ha visitato una15enne arrivata nell’ospedale Murri con febbre altissima e insensibilità degli arti. L’ha. Ma nonsmontato dal turno è andato a casa sua. E ha scoperto che la ragazza aveva una seria infiammazione midollare che rischiava di farle perdere l’uso delle gambe. «Si è presentato a casa, aveva il sospetto di una infiammazione che se fosse stata trascurata avrebbe potuto avere esiti imprevedibili. Ci chiedeva scusa per l’intrusione ma raccomandava di riportare la ragazza all’ospedale e di affidarla alla neurologia. Il ricovero le hato la», hanno raccontato ...