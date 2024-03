FeralpiSalò-Parma e SudTirol-Cremonese | Serie B | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 15 marzo 2024)sono valide per la trentesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliQuello tranon è il più classico testa-coda ma poco ci manca, visto che i padroni di casa di Zaffaroni sono penultimi anche se i playout sono vicini. Ma certo, pensare che la capolista, che dopo il turno della prossima settimana vede laA ancora più vicina, possa perdere punti in questo campo ci appare impossibile. Sappiamo e conosciamo le qualità della formazione di Pecchia, una rosa costruita per vincere e così sta facendo. Quindi il pronostico ci sembra scontato. Un’esultanza del(Lapresse) – ...