Fentanyl | segnalati primi casi di dipendenza in Italia

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’allarme arriva da Trieste ma anche in altre città la sostanza si inizia a trovare nei canali clandestini. Per ora però la diffusione è molto inferiore a quella di altre sostanze, oppiacee e non

Focolai di tensione Usa-Cina

È la sfida del secolo anche se non c'è guerra tra loro. Ma altri conflitti sono attraversati da quel dualismo La sfida del secolo resta quella tra America e Cina. Per fortuna non dà segnali di scivola ...corriere

Cos’è il Fentanyl, per cosa si usa e perché l'uso illegale è così pericoloso: È la principale causa di decessi per overdose da oppioidi negli Stati Uniti, dove il consumo ha raggiunto ormai proporzioni epidemiche. In questi ...repubblica

Boom delle droghe sintetiche tra i giovani nel Bresciano. Mentre il Fentanyl è ancora poco diffuso: «Tra i tossicodipendenti bresciani non c’è traccia del Fentanyl, ma di eroina». A dirlo è un medico di un Sert della provincia di Brescia, che per tutelare anche i propri pazienti vuole rimanere anoni ...informazione