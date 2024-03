“Feel Worse” | il nuovo album del quartetto noise-rock USA Nails

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 15 marzo 2024)di Londra, USAsono pronti al debutto su One Little Independent Records con ‘‘, il disco in arrivo il 22 marzo. La band si è guadagnata una notevole reputazione sin dalla loro formazione nel 2013 dalla loro base nel sud di Londra, composta da membri di Kong, Future Of The Left, Blacklisters, Death Pedali e Silen Front. ‘’ esplora lo schadenfreude, il piacere derivato dalla sfortuna di un’altra persona. USAattaccano l’austerità e l’autoritarismo del Regno Unito, la cultura del consumo (in particolare il consumo di reality show e programmi ipercapitalisti), la cultura giovanile, il bullismo ed altro ancora. Lo fanno con il loro intenso ed inconfondibile marchio di post-hardcore ...