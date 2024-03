Fedez pronto a rivelare la sua verità su Chiara a Belve | il retroscena

«Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo». A "Mattino Cinque News" il giornalista e... (ilmessaggero)

Tra le accuse di Morgan, la situazione delicata con Luis Sal e Muschio Selvaggio e i problemi legali della moglie, questo non è certo un periodo felicissimo per Fedez , che ieri ha anche chiesto un ... (biccy)

Fedez ospite a Belve con Francesca Fagnani , ecco cosa dirà sul matrimonio finito con Chiara Ferragni . Per gli appassionati della vicenda Ferragnez, che tiene banco da mesi tra allontanamenti... (leggo)

Caso Ferragni, Fedez è pronto a raccontare la sua verità a "Belve"

Il rapper tornerà in Rai per farsi intervistare da Francesca Fagnani durante la prima puntata di "Belve". Sarà l'occasione per dire la sua verità a proposito del caso Ferragni ...105

"A Belve Fedez dirà ciò che serve, anche sulla beneficenza della moglie": Emergono indiscrezioni sull'intervista che il rapper rilascerà a Francesca Fagnani. Ogni riferimento a Chiara Ferragni e all'intervista a Fabio Fazio appare voluto ...today

Fedez, cosa dirà dalla Fagnani «Non farà come Chiara Ferragni da Fazio». Quando va in onda la puntata di Belve: Fedez sarà ospite di Francesca Fagnani nella puntata d'apertura della nuova edizione di "Belve", in programma il prossimo 2 aprile su Rai2. E l'intervista si ...ilmattino